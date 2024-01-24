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НБА. Дерби Лос-Анджелеса выиграл Клипперс, Нью-Орлеан в результативном матче победил Юту

Индиана уступила Денверу, а Нью-Йорк дожал Бруклин

НБА. Дерби Лос-Анджелеса выиграл Клипперс, Нью-Орлеан в результативном матче победил Юту

Getty Images

В ночь на 24 января состоялись пять матчей регулярного чемпионата НБА.

    НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерс — Денвер Наггетс — 109:114 (29:28, 33:26, 19:39, 28:21)

Бруклин Нетс — Нью-Йорк Никс — 103:108 (28:26, 21:24, 36:26, 18:32)

Нью-Орлеан Пеликанс — Юта Джаз — 153:124 (34:30, 43:29, 38:32, 38:33)

Оклахома-Сити Тандер — Портленд Трэйл Блэйзерс — 111:109 (38:28, 20:38, 30:20, 23:23)

Лос-Анджелес Клипперс — Лос-Анджелес Лейкерс — 127:116 (35:29, 42:35, 29:33, 21:19)

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