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Баскетбол

Старый Луцк обыграл Политехнику-Галичину в результативном матче Суперлиги FAVBET

MVP поединка стал Кольченко с 34 очками

Старый Луцк обыграл Политехнику-Галичину в результативном матче Суперлиги FAVBET

Политехника-Галичина — Старый Луцк (2024-1). Фото — fbu.ua

Старый Луцк добыл трудовую победу над Политехникой-Галичиной в первом поединке черкасского бабла Суперлиги FAVBET — 96:89.

Большая часть поединка прошла в равной борьбе. Лучане начали игру увереннее, но по итогам первой половины впереди оказалась Галичина. В третьей четверти команде Дмитрия Чайковского удалось переломить ход матча и, как следствие, довести дело до непростой победы.

Решающий вклад в успех своей команды внес опытный Александр Кольченко, набравший 34 очка — более трети от общекомандного показателя.

Благодаря этому успеху Старый Луцк поднялся на восьмое место, опередив БИПА в борьбе за зону плей-офф. Галичане остались на 7-й позиции.

Завтра, 25 января, Галичина сыграет с Черкасскими Мавпами, а Старый Луцк сразится с БК Ровно.

    Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Старый Луцк — 89:96 (20:24, 23:17, 23:29, 23:26)

Политехника-Галичина: Станишевский (17 + 5 подборов), Федчук (16 + 4 передачи), Сафонов (14), Ходов (12 + 6 подборов), Карпюк (11 + 6 подборов + 2 перехвата), Крамар (10 + 5 передач), Качанов (6), Бартоломеев (3)

Старый Луцк: Кольченко (34 + 4 подбора — 5 потерь), Томас (19 + 6 подборов), Коцько (14 + 8 подборов + 6 передач), Глушко (11), Дюпин (8 + 5 подборов + 2 перехвата), Маркив (4), Джексон (2 + 7 передач), Мусиенко (2 + 2 перехвата), Прозапас (2)

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