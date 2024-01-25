213 сантиметрів дня нього жарт? Гравець «Далласа» відправив Нуркича на космічний постер

25 січня центральною зустріччю ігрової ночі стало протистояння «Далласа» та «Фінікса». Окрім очевидного батлу суперзірок Луки Дончича та Девіна Букера у матчі було за чим поспостерігати.

Найяскравіший хайлайт гри оформив баскетболіст без зіркового статусу. Деррік Джонс з «Мавс» вколотив просто шалений постер через Юсуфа Нуркича:

Автор хайлайту вийшов у старті і набрав шість очок та два підбирання за 24 хвилини. Матч завершився впевненою перемогою «Санз» на виїзді з рахунком 132:109.

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