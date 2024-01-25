БК Ровно одержал уверенную победу над Старым Луцком в матче черкасского бабла Суперлиги FAVBET

Ровенчане закрепились на третьем месте, луцкая команда выпала из зоны плей-офф

БК Ровно не испытал больших проблем со Старым Луцком в поединке черкасского бабла Суперлиги FAVBET — 77:58.

Подопечные Михаила Переверзия со старта завладели преимуществом, но луцкая команда сумела навязать борьбу, и первая четверть принесла конкурентный счет 18:17.

Во второй десятиминутке ровенчане совершили серьезный рывок и к большому перерыву установили счет 43:31. В дальнейшем фаворит лишь наращивал перевес и в конце концов победил с комфортным отрывом +19.

БК Ровно закрепился на третьем месте и дышит в спину Запорожью. Завтра, 26 января, ему предстоит заключительный поединок бабла с хозяевами площадки — Черкасскими Мавпами.

Старый Луцк, потерпев 14 поражение в 20 встречах, опустился на девятую строчку и выпал из зоны плей-офф. Свой следующий матч он проведет против Прикарпатья-Говерлы.

Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

БК Ровно – Старый Луцк – 77:58 (18:17, 25:14, 15:11, 19:16)

БК Ровно: Водолазский (24 + 7 подборов), Джойнер (17 + 8 подборов + 5 перехватов), Соловьев (10 + 7 подборов), Мочалов (8 + 6 подборов), Шепелев (6), Смит (4 + 5 подборов), Герасимчук (4), Тимощук (2), Рябой (2)

Старый Луцк: Кольченко (11), Томас (8 + 9 подборов), Коцько (8 + 5 подборов), Липовцев (8), Прозапас (5), Джексон (4 + 6 подборов + 4 передачи), Бедлинский (4), Мусиенко (3 + 6 подборов), Маркив (3), Дюпин (2), Глушко (2)

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