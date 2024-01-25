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Черкасские Мавпы в домашнем матче обыграли Политехнику-Галичину

MVP встречи стал Эрик Бун Джуниор

Черкасские Мавпы в домашнем матче обыграли Политехнику-Галичину

Политехника-Галичина — Черкасские Мавпы, фото — fbu.ua

Черкасские Мавпы обыграли Политехнику-Галичину в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 79:63.

Хозяева площадки захватили лидерство в поединке со стартовой четверти. Львовяне выровняли игру, но Мавпы не позволили соперникам отыграться.

MVP встречи стал Эрик Бун Джуниор, который набрал 17 очков, а также совершил 7 передач и 6 подборов (РЭ 23). Лучшим среди львовян стал Максим Сафонов, который заработал 22 очка.

Мавпы занимают четвертое место в Суперлиге, добыв 12 побед. В активе Политехники — 8 побед, львовяне занимают седьмую строчку.

    Суперлига FAVBET-2023/24. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Черкасские Мавпы — 63:79 (15:26, 14:15, 20:20, 14:18)

Политехника-Галичина: Сафонов (22+3 передачи), Карпюк (10+8 подборов), Ходов (10+4 подбора), Крамар (2+4 подбора), Станишевский (8), Качанов (7+4 подбора), Смитюх (4)

Черкасские Мавпы: Бун (17 + 7 передач + 6 подборов + 2 перехвата), Марченко (13 + 5 подборов), Скира (8 + 8 подборов), Кузнецов (5 + 5 подборов + 4 передачи), Руслов (0 + 5 подборов + 3 передачи), Митирич (20), Далкорт (12+6 подборов), Новиков (4)

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