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Дюрент порівняв себе з героєм відомого мему. Самокритичний жарт зірки в сторіз

25 січня «Фінікс» обіграв «Даллас» з рахунком 132:109. Уже в першій чверті Кевін Дюрент потрапив у неприємний епізод та отримав технічний фол під час мініконфлікту з Грантом Вільямсом.

Після матчу в інста-сторіз зірки «Санз» з’явилося його порівняння з героїнею відомого мема з жінкою і котом.

Дюрент порівняв себе з героєм відомого мему. Самокритичний жарт зірки в сторіз

Цей мем з’явився у твіттері в 2019-му. На ньому зображена акторка Тейлор Армстронг, яка грала роль у серіалі «Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз».

Фото: Sam Hodde/Getty Images

ua.tribuna.com

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