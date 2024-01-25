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Кайрі оцінив би. Джойнер видав яскраву серію з фінтів та фейків, обдуривши захист «Луцька»

25 січня ігровий день черкаського баблу Суперліги розпочинав матч між «Рівним» та «Старим Луцьком». Підлеглі Михайла Переверзія без зайвого клопоту переграли команду з восьмого місця таблиці. Підсумковий рахунок зустрічі 77:58.

Головна зірка рівнян Ілайджа Джойнер провів на майданчику 27 хвилин, за які набрав 17 очок, вісім підбирань, чотири передачі та п’ять перехоплень. Саме американський плеймейкер став автором одного з найефектніших епізодів матчу. Захисник обіграв захист «Старого Луцька» серією фінтів і набрав легкі два очки:

У заключний день баблу «Рівне» зустрінеться з «Черкаськими Мавпами», а «Луцьк» зіграє проти «Говерли».

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com

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