Киев-Баскет уверенно обыграл Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге FAVBET

Брентли Байнум набрал 25 очков в поединке

Киев-Баскет уверенно обыграл Прикарпатье-Говерлу в матче черкасского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 79:67.

Команда Дмитрия Забирченко уверенно начала встречу и уже в первой четверти достигла перевеса в +15 очков. Далее киевляне нарастили преимущество до 24 очков, после чего сбавили темп. Ивано-франковцы сократили отставание, но Киев-Баскет уверенно довел поединок до победы.

Лучшим игроком встречи стал форвард киевлян Брентли Байнум, который набрал 25 очков. В составе Прикарпатья отличился Степан Лесык, оформивший дабл-дабл (14 очков и 11 подборов).

Киев-Баскет одержал десятую победу и занимает шестую строчку в Суперлиге. Прикарпатье-Говерла с 11-ю победами идет на пятом месте.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет — 67:79 (10:25, 18:21, 21:18, 18:15)

Прикарпатье-Говерла: Лесык (14 + 11 подборов), Старцев (11), Кабацюра (9), Горобченко (7), Чугунов (4), Аврахов (8), Луценко (6), Жулавский (4), Лонюк (4)

Киев-Баскет: Байнум (25 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Буренко (20 + 7 передач), Заплотинский (6 + 7 подборов), Зайцев (6), Когут (2), Юрченко (11), Стародуб (3), Кисильчук (2), Кошеватский (2), Фреш-Стаханов (2)

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