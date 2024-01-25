НБА. Победы Оклахомы, Миннесоты и Милуоки

Портленд дожал Хьюстон в овертайме, Вашингтон и Сан-Антонио продолжили падение

В ночь на 24 января состоялись восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

Лидеры Западной конференции Оклахома и Миннесота одержали синхронные победы. Милуоки с трипл-даблом Янниса Адетокумбо прервал длительную успешную серию Кливленда. Очередные поражения потерпели аутсайдеры Вашингтон и Сан-Антонио.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс – Миннесота Тимбервулвз – 107:118 (24:30, 35:27, 19:33, 29:28)

Детройт Пистонс – Шарлотт Хорнетс – 113:106 (28:31, 24:21, 37:40, 24:14)

Майами Хит – Мемфис Гриззлис – 96:105 (22:21, 20:28, 26:33, 28:23)

Милуоки Бакс – Кливленд Кавальерс – 126:116 (32:28, 29:23, 32:28, 33:37)

Хьюстон Рокетс – Портленд Трэйл Блэйзерс – 131:137 OT (31:30, 32:27, 33:41, 28:26, 7:13)

Даллас Маверикс – Финикс Санз – 109:132 (34:25, 24:32, 20:43, 31:32)

Сан-Антонио Сперс – Оклахома-Сити Тандер – 114:140 (28:35, 24:28, 24:37, 38:40)

Голден Стейт Уорриорз – Атланта Хокс – 134:112 (38:31, 31:37, 32:24, 33:20)

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