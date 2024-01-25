Баскетбол
НБА. Победы Оклахомы, Миннесоты и Милуоки
Портленд дожал Хьюстон в овертайме, Вашингтон и Сан-Антонио продолжили падение
В ночь на 24 января состоялись восемь матчей регулярного чемпионата НБА.
Лидеры Западной конференции Оклахома и Миннесота одержали синхронные победы. Милуоки с трипл-даблом Янниса Адетокумбо прервал длительную успешную серию Кливленда. Очередные поражения потерпели аутсайдеры Вашингтон и Сан-Антонио.
- НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс – Миннесота Тимбервулвз – 107:118 (24:30, 35:27, 19:33, 29:28)
Детройт Пистонс – Шарлотт Хорнетс – 113:106 (28:31, 24:21, 37:40, 24:14)
Майами Хит – Мемфис Гриззлис – 96:105 (22:21, 20:28, 26:33, 28:23)
Милуоки Бакс – Кливленд Кавальерс – 126:116 (32:28, 29:23, 32:28, 33:37)
Хьюстон Рокетс – Портленд Трэйл Блэйзерс – 131:137 OT (31:30, 32:27, 33:41, 28:26, 7:13)
Даллас Маверикс – Финикс Санз – 109:132 (34:25, 24:32, 20:43, 31:32)
Сан-Антонио Сперс – Оклахома-Сити Тандер – 114:140 (28:35, 24:28, 24:37, 38:40)
Голден Стейт Уорриорз – Атланта Хокс – 134:112 (38:31, 31:37, 32:24, 33:20)