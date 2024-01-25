В НБА остаточно завершилася ера Леброна та Каррі. Їхні команди взагалі ні за що не борються

Протистояння Леброна Джеймса та Стефа Каррі стало справжньою класикою другої половини десятих років ХХІ століття. «Клівленд» та «Голден Стейт» зіграли між собою чотири шалених фінальних серії, потім Леброн перейшов у конференцію до Стефа та виграв титул із «Лейкерс» у 2020-му, а «Ворріорз», попри всі травми, проблеми, прогнози та вікових лідерів зуміли зачепити чемпіонство у 2022-му.

Але варто подивитися правді у вічі – з того часу команди Стефа і Леброна, які завжди (якщо не траплялося якихось форсмажорів на кшталт травм всіх притомних гравців та Джеймса Вайзмена у ролі стартера) були в топі та вважалися контендерами, більше ні за що не борються. Так, роблять вигляд, що борються, так, іноді подають ознаки життя, але не є претендентами на чемпіонство ні на папері, ні на майданчику.

Династія «Голден Стейт» завершилась – зокрема через те, що «Ворріорз» занадто сильно хотіли її зберегти

Чотири чемпіонських титули «ГСВ» у ХХІ столітті асоціюються перш за все із Стефом Каррі, Клеєм Томпсоном, Дреймондом Гріном, Андре Ігудалою, Стівом Керром та Бобом Маєрсом.

Останній – багаторічний генеральний менеджер клубу, що доклав чимало зусиль для того, аби зробити «Голден Стейт» таким, яким ми його знаємо – пішов з франшизи та навіть змінив вид спорту (тепер працюватиме у футбольному «Вашингтоні»). Андре Ігудала завершив кар'єру, Стів Керр, очевидно, втрачає контроль над нинішнім колективом, Дреймонд Грін з'їжджає з ґлузду, і, якби не кількатижнева дискваліфікація від НБА, напевне, й досі бив би когось щоматчу.

А Стеф Каррі та Клей Томпсон – вже не ті життєрадісні «Splash Brothers», які могли набрати по 30 очок з 10 кидків та піти відпочивати ще у третій чверті матчу. Вони виснажилися від травм, втомилися і просто, як би це не було банально, постаріли. Клей збирає більше хейту за свою гру та поведінку, ніж ностальгічних спогадів про «37 за чверть» навіть від трушних фанів «Голден Стейт». А Каррі більше не носиться паркетом наче божевільний та навіть триочкові закидає не в кожному матчі (окей, такий матч був один, але трапився він дуже вчасно та став дуже показовим).

«Ворріорз» втрапили у класичну пастку, не наважившись на прощання із кимось зі своїх легендарних гравців. Виписали 100 мільйонів на чотири роки Дреймонду Гріну, який добре якщо на половину цього контракту грає. Зокрема й через нього наважилися на трейд Джордан Пул – Кріс Пол, який також важкувато назвати успішним.

Той факт, що в якийсь момент у нинішньому сезоні найкращими гравцями команди були новачки Брендін Подзємскі та Трейс Джесон-Девіс, чудово описує те, наскільки ж «ГСВ» потрібні свіжа кров та тотальне перезавантаження вже тут і зараз. Буквально будь-хто, хто ще не засидівся в цій команді, може дати їй щось нове та зробити кращою. Але для цього потрібно перестати боятися змін, якими б болісними вони не були.

Постчемпіонський забіг у плей-оф взагалі вийшов надзвичайно дивним – проблеми виникли вже на етапі пройти «Сакраменто», більшість гравців якого взагалі ніколи не грала і навіть не чула про плей-оф. А в епічному та вже класичному протистоянні зі ще старішими та ще більш проблемними «Лейкерс» у «Голден Стейт» виникло ще більше проблем – стільки та таких, що вони й вирішили долю серії, сезону і, мабуть, загалом майбутнього ось цього складу «Ворріорз».

Сезон-2023/24 розпочали дуже нерівно – то програють по кілька матчів поспіль, то збирають такі ж переможні серії. А смерть 46-річного помічника тренера Деяна Милоєвича, яка шокувала весь баскетбольний світ, гарантовано залишить свій відбиток на команді. Слабко віриться в те, що це загартує баскетболістів та додатково замотивує їх на звитяги в сезоні. Скоріше навпаки, доб'є і без того неідеальний та навіть проблемний колектив.

«Лейкерс» грають у фіналах та виграють кубки, але не є і не були контендерами з часів чемпіонства в баблі

«Лейкерс» пережили трагічну подію, схожу до тієї (але, звісно ж, куди масштабнішу), з якою зараз зіштовхнулися «Ворріорз». Трагічна загибель Кобі Браянта у січні 2020-го змусила команду переступити через себе та зробити подвиг, завоювавши чемпіонство («ковідне», «баблівське» – називайте це як хочете). З того часу «Лейкерс» ані дня не були контендерами та не боролися за титул, навіть демонструючи хороші результати.

Виліт від «Фінікса» в першому раунді плей-оф-2021, невихід у постсезон у 2022-му, старт 2-10, купа трейдів, прохід через плей-ін та нібито тріумфальний плей-оф у 2023-му – ось як команду штормить після 2020 року.

«Лейкерс» ніби лише пів року тому грали у фіналі конференції – але програли її 0-4.

«Лейкерс» виграли перший в історії НБА внутрішньосезонний турнір – але після нього випали із зони плей-оф та повернулися до того ж результату, який ще рік тому вважався жахливим, неприпустимим та змусив команду міняти «всіх на всіх» у дедлайн.

Леброн Джеймс дивує всіх і досі грає в хороший баскетбол у свої 39 років. Так, він вже не такий швидкий чи атлетичний, але бажання та навичок йому не займати. І Леброн не погоджується на сценарій того ж таки Кобі Браянта, який у трьох останніх сезонах фінішував із «Лейкерс» у двійці найгірших команд Заходу і навіть не робив вигляд, що за щось там бореться, а просто насолоджувався баскетболом та відтягував неминучу пенсію.

«Озерникам» не вистачає сміливості визнати, що вони нікуди не заїдуть із Леброном у ролі першої чи другої зірки команди. Та й фінансових можливостей організувати в Лос-Анджелесі ще одного супергравця, який тягнутиме команду в регулярці та страхуватиме Джеймса, у них просто немає. Доволі схожа із «Голден Стейт» історія, хіба ні?

«ГСВ» та «Лейкерс» виграли менше половини своїх матчів у сезоні – вони кращі лише за відвертих аутсайдерів

Західна конференція НБА знову стала настільки конкурентною, що так, навіть команди із Леброном Джеймсом та Стефом Каррі не можуть виграти в ній хоча б 50% матчів і змушені боротися за плей-ін (причому за можливість зіграти в ньому з 9-10 місця).

Зараз ці клуби кращі лише за відвертих аутсайдерів: «Сан-Антоніо», який витрачає сезон на те, аби познайомити Віктора Вембаньяму з НБА, «Портленд», який віддав Деміана Лілларда і тепер думає, що йому робити далі, і «Мемфіс», що спочатку через дискваліфікацію, а потім через травму Джа Морента остаточно втратив будь-яку надію на цей сезон (а на якомусь його етапі навіть не міг зібрати необхідну кількість людей для заявки на матч).

Усі інші із грандами НБА борються, перемагають їх і навіть можуть опинитися вище в турнірній таблиці за підсумками регулярного чемпіонату.

З огляду на те, що ні Каррі, ні Леброн про свій намір завершувати кар'єру чи змінювати клуб поки не оголошували (звісно, це може статися в будь-який момент, але й передумов до того, що це трапиться, скажімо, цього літа, поки немає), можна припустити, що на ось таких «Ворріорз» та «Лейкерс» ми дивимося не останній сезон. Тому що проблеми, які виникли у цих легендарних франшиз, не вирішуються так просто і безболісно.

Однак констатувати та прийняти факт потрібно вже та зараз – у НБА змінилися часи, змінилися головні обличчя, тепер тут нові правила, нові герої та нові претенденти на чемпіонство. І команд Стефа Каррі та Леброна Джеймса немає біля них поруч вперше за дуже довгий час.

Фото: Keith Birmingham/Pasadena Star-News, NBA.com, Fox News,

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