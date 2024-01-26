БК Ровно в напряженном матче обыграл Черкасских Мавп

Команда Михаила Переверзия уступала после первой половине, но одолела хозяев площадки во второй

БК Ровно обыграл Черкасских Мавп в напряженном матче черкасского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 94:89.

Хозяева площадки лучше провели первую половину встречи. Мавпы выиграли две четверти и контролировали игру в третьей десятиминутке, но пропустили три подряд трехочковых, включительно с баззером. В заключительной четверти ровненцы в равной борьбе сумели вырвать победу.

Лучшим игроком встречи стал Максим Мочалов, оформивший дабл-дабл (11 очков и 11 подборов). В составе Мавп 20 очков набрал Андрей Агафонов.

БК Ровно одержал 14-ю победу и закрепился на второй строчке Суперлиги. Мавпы идут четвертыми с 12-ю победами.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Ровно-ОШВСМ — Черкасские Мавпы — 94:89 (21:24, 17:24, 26:18, 30:23)

Ровно: Джойнер (18+8 передач), Смит (13+5 подборов), Соловьев (17+6 подборов), Мочалов (11+11 подборов), Водолазский (19), Шепелев (11), Тимощук (3), Герасимчук (2)

Черкасские Мавпы: Бун (9+9 передач), Далкорт (18+7 подборов), Скира (8+6 подборов), Марченко (14), Агафонов (20+5 подборов + 7 передач), Новиков (12+5 подборов), Митирич (8)

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