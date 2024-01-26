Бостон с Михайлюком обыграл Майами в регулярном чемпионате НБА

Свят набрал шесть очков за три минуты

В ночь на 26 января состоялись семь матчей регулярного чемпионата НБА.

Бостон Селтикс украинца Свята Михайлюка обыграл Майами Хит — 143:110. На счету украинца — шесть очков за немногим более три минуты на площадке.

А вот центровой Алексей Лэнь не сыграл за Сакраменто Кингз минувшей ночью. Тем не менее, Кингз триумфовал в поединке против Голден Стэйт Уорриорз (134:133).

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардз — Юта Джаз — 108:123 (29:36, 27:28, 22:34, 30:25)

Индиана Пэйсерз — Филадельфия 76ерс — 134:122 (34:25, 39:36, 37:28, 24:33)

Бруклин Нетс — Миннесота Тимбервулвз — 94:96 (31:24, 17:36, 26:21, 20:15)

Майами Хит — Бостон Селтикс — 110:134 (29:42, 35:35, 26:36, 20:30)

Нью-Йорк Никс — Денвер Наггетс — 122:84 (33:21, 29:20, 36:25, 24:18)

Голден Стэйт Уорриорз — Сакраменто Кингз — 133:134 (32:40, 40:34, 29:29, 32:30)

Лос-Анджелес Лейкерс — Чикаго Буллз — 141:132 (31:32, 42:25, 39:36, 29:39)

Источник