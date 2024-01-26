Киев-Баскет обыграл Политехнику-Галичину в Суперлиге FAVBET

Вадим Заплотинский оформил дабл-дабл

Киев-Баскет одержал уверенную победу над Политехникой-Галичиной в заключительный день черкасского бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 97:71.

Киевляне захватили лидерство с первых минут и постепенно увеличивали преимущество. Подопечные Дмитрия Забирченко выиграли три четверти, после чего позволили соперникам немного отыграть отставание.

MVP встречи стал Вадим Заплотинский, который оформил дабл-дабл (16 очков + 11 подборов). В составе львовян самым результативным стал Вадим Качанов, набравший 15 очков.

Киев-Баскет одержал 11 побед и занимает пятое место в Суперлиге. Политехника-Галичина идет на седьмой строчке.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Киев-Баскет — 71:97 (13:20, 19:27, 20:33, 19:17)

Политехника-Галичина: Качанов (16+5 передач + 4 перехвата), Крамар (13+5 передач), Карпюк (11+7 подборов), Смитюх (10), Ходов (9), Станишевский (6), Бартоломеев (3), Путько (3)

Киев-Баскет: Заплотинский (16+11 подборов), Байнум (15+5 передач), Зайцев (14), Стародуб (11), Кошеватский (7+10 передач + 3 перехвата), Кисильчук (14), Юрченко (8), Когут (7), Фреш-Стаханов (5)

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