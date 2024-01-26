Що це було?! Водолазський закинув шалений баззер зі своєї половини майданчика

Після першої половини гості програвали 10 очок, але зуміли надолужити це відставання після перерви.

У третій чверті матчу «Рівне» силами Артема Водолазського, який наприкінці 10-хвилинки набрав дев'ять очок поспіль, причому завершив це все справді фантастичним хайлайтом – кидком під сирену зі своєї половини майданчика.

Артем став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 19 очок. Також у його активі три підбирання, асист та перехоплення.

Фото: ФБУ, скриншоти трансляції на YouTube-каналі ФБУ

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