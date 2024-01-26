Баскетбол
Що це було?! Водолазський закинув шалений баззер зі своєї половини майданчика
Після першої половини гості програвали 10 очок, але зуміли надолужити це відставання після перерви.
У третій чверті матчу «Рівне» силами Артема Водолазського, який наприкінці 10-хвилинки набрав дев'ять очок поспіль, причому завершив це все справді фантастичним хайлайтом – кидком під сирену зі своєї половини майданчика.
Артем став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 19 очок. Також у його активі три підбирання, асист та перехоплення.
Фото: ФБУ, скриншоти трансляції на YouTube-каналі ФБУ