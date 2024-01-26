Старый Луцк обыграл Прикарпатье-Говерлу в Суперлиге-FAVBET

Хозяевам не помог дабл-дабл Лесыка

Старый Луцк обыграл Прикарпатье-Говерлу в матче регулярного чемпионата Суперлиги-FAVBET — 71:65.

С девятью очками преимущества Луцк завершил первую четверть, однако на большой перерыв Прикарпатье ушло с отставанием всего в два очка. После паузы команда из Луцка сумела удержать и развить преимущество, которое сохранилось до конца поединка.

У Прикарпатья отметим дабл-дабл Лесыка, который к 31 очку добаввил 11 подборов. У Луцка по 18 очков в активе Джексона и Кольченко, Томас набрал 14 очков, а Коцько к 11 очкам прибавил 8 подборов.

Заключительный игровой день бабла в Черкассах примет еще две встречи. Политехника-Галичина сразится с Киев-Баскет (12:30 — начало игры), а в 15:00 свой поединок начнут БК Ровно и Черкасские Мавпы.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Старый Луцк-Университет — 65:71 (17:26, 18:11, 15:17, 15:17)

Прикарпатье: Лесык (31 + 11 подборов), Старцев (15), Кабацюра (9), Горобченко (8), Луценко (2 + 8 подборов)

Луцк: Джексон (18), Кольченко (18), Томас (14), Коцько (11 + 8 подборов), Дупин (6), Бедлинский (2), Мусиенко (2)

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