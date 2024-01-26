З футбольним дизайном все зрозуміло. А яка обстановка в інших лігах українського спорту?

Максимально нейтральний погляд на емблеми нефутбольних команд.

Я не є фанатом жодного командного спорту, крім футболу. Ані хокей, ані баскетбол, ані навіть крикет на телеканалах групи Поверхность мене ніколи не приваблювали. Але про футбольний дизайн я писав чимало, а от про гандбольний…

Тому я з абсолютно нейтральної точки зору, не вболіваючи за жоден із клубів у цьому пості та і в принципі не будучи знайомим з ситуацією на полях, хочу оглянути загальні тенденції в дизайні українських команд з інших видів спорту. Зазначу, я брав лише ті види спорту, щодо чемпіонатів України з яких є інформація у FlashScore, та команди лише цього сезону. Тому заздалегідь перепрошую перед фанатами українського бейсболу, американського футболу та водного поло.

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Волейбол

Гандбол

Футзал

Баскетбол

Хоч-не-хоч, але за перипетіями кидання помаранчевих мʼячів у кільце стежити доводиться, адже на Трибуні сформувалася велика спільнота прихильників баскетболу, яку не помітити важко. Але мене щиро дивує, чому чемпіонат України навіть найпалкіші прихильники НБА відверто ігнорують.

З точки зору дизайну у всіх простежується чіткий закос під американські тренди, задані у тій самій НБА. Але там мʼяч хоча б якось стараються інтегрувати в емблему, а не залишити в оригінальному кліпартному вигляді. А так це нічим не краще за емблеми українських футбольних клубів з п'ятикутними мʼячами.

Позитивно в цьому плані виділяється камʼянський «Прометей», який, щоправда, під час повномасштабної війни не грає в Україні, а осів у латвійсько-естонській лізі, та БІПА, що б це слово не означало. Також хочеться виділити «Рівне», чия емблема з птахом виглядає куди краще за їхніх футбольних сусідів з «Вереса». З негативного боку відзначу «Кривбас», у якого на емблемі крім смуг нема нічого. Вже краще б взяли емблему свого футбольного клубу і поміняли мʼяч на баскетбольний.

Хокей

Після відділення пулу донбаських команд Колеснікова та повномасштабного вторгнення українська хокейна ліга схудла аж до 6 команд. Найбільше хочеться відзначити херсонський «Дніпро», який попри тяжку долю свого рідного міста продовжує грати і навіть зробив влітку дуже цікавий ребрендинг, перетворивши тушку щуки на її хитре зубате обличчя з якорем та маяком. Найкраще відповідає трендам НХЛ.

Про емблему «Сокола» свою думку я вже писав у окремому пості, а інші якось і коментувати не хочеться. Тут тобі і незрозумілий напівгерб «Кременчука», і шифр під назвою «Try3ub», і якийсь незрозумілий монстр на емблемі харківсько-вінницьких «Берсерок». Хоча бренд «Кепіталз» крім емблеми справді приваблює, незважаючи на те, що назва їхня українському спорту зовсім не личить.

Волейбол

Є як дуже сміливі рішення, так і дефолтний кліпарт, який не надто відрізняється від аналогічних футбольних емблем. Особливо виділяється «Епіцентр-Подоляни», чия емблема виконана в аналогічному стилі з однойменним футбольним клубом з Камʼянця-Подільського. Тоді як емблема «Прометея» занадто нагадує чоловічка з логотипу Macron. Поки гранд ліги «Барком-Кажани» грає в польській лізі на час повномасштабної війни, про інші емблеми й казати не хочеться, бо в футболі це б рознесли усі, навіть ті, хто далекий від дизайну.

Гандбол

Тут все справді сумно. Більшість емблем максимально дефолтні, а «Одеса» навіть не додумалася намалювати собі власний логотип, а взяла його з бренду міста, розробленого ще 10 років тому дизайнером-путіністом Артемієм Лєбєдєвим. А спортивні клуби армії посоромилися б мати такі прості логотипи. Відзначити можна хіба «Ізмаїл», і то з величезною натяжкою.

Футзал

Тут є цілих три клуби зі спонсорськими назвами, чиї логотипи я коментувати й не хочу. Розумію, що бізнес є бізнес, але з дизайнерської точки зору це виглядає невдало. Зате свій шарм є в емблемі «Урагана» – можна вважати це мінімалізмом, із якого вийшов непоганий бренд. А от інші клуби не стали так напружуватися – львівська «Енергія» так взагалі взяла за основу емблему своїх футбольних сусідів із «Карпат». Загалом у більшості емблем вайби аматорських футбольних змагань.

Отже, подивившись своїм оком футбольного дизайнера на ці емблеми, я обрав 3 найкращі логотипи нефутбольних спортивних команд України: БІПА, «Дніпро» Херсон та «Ураган». Сонце це чи жовтий Сонік, але виглядає шикарно, особливо у вигляді маскоту.

Футбол залишається в Україні найбільш популярним видом спорту і приваблює до себе увагу зокрема фахівців з дизайну, від того й бачимо, що у ПФЛ та УПЛ порівняно з серединою 2010-х років залишається все менше поганих та банальних емблем. А от інші види спорту, навіть якщо вони популярні в Україні з точки зору заокеанських чемпіонатів, все одно на внутрішньому рівні залишаються на другому чи навіть третьому плані і явно не в дизайні головна їхня біда. Хоча це прямо пропорційні проблеми і від відсутності уваги до себе клуби і самі до свого іміджу ставляться байдуже.

Емблема якого нефутбольного клубу України вам подобається найбільше? Пишіть у коментарях!

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