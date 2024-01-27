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Джойнер припустився втрати в клатчі, але одразу виправив свою помилку блоком у шаленому стрибку

Рівняни відіграли відставання у 15 очок та звели зустріч до справжнього клатчу. У ньому один з лідерів «Рівного» Ілайджа Джойнер припустився прикрої помилки за рахунку 92:89 на користь своєї команди, віддавши передачу прямо в руки супернику.

Однак сам виправив свою помилку, накривши кидок Кирила Марченка у дуже видовищному стрибку.

Щоправда, у фінальному протоколі цього матчу блок-шота немає. Записана лише втрата Джойнера та неточний кидок Марченка.

Джойнер припустився втрати в клатчі, але одразу виправив свою помилку блоком у шаленому стрибку

Ілайджа завершив матч із 18 очками, а також віддав вісім асистів, зробив два підбирання та два перехоплення, припустившись трьох втрат.

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com

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