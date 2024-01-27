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Днепр спокойно обыграл Кривбасс в Суперлиге-FAVBET

Днепряне выиграли свой 18-й матч в сезоне

Днепр спокойно обыграл Кривбасс в Суперлиге-FAVBET

БК Днепр — БК Кривбасс, fbu.ua

Днепр уверенно обыграл Кривбасс в регулярном чемпионате Суперлиги-FAVBET79:56.

Еще в первой половине игры днепряне оформили двузначное преимущество над соперником. Большой перерыв не повлиял на итоговый расклад поединка: Днепр спокойно оформил 18-ю победу в сезоне.

Лучшим в составе Днепра стал Игорь Дубоненко, набрав 20 очков. У криворожан отметим Бибикова, который к 18 очкам добавил семь подборов.

Днепр 1 февраля сразится с Запорожьем. Кривбасс свой следующий матч сыграет 31 января — соперником так же станет коллектив Валерия Плеханова.

    Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — Кривбасс — 79:56 (17:14, 25:17, 17:8, 20:17)

Д: Дубоненко (20), Бондарчук (12), Тимофеенко (12), Тарасенко (8), Сипало (7), Закурдаев (5), Конев (5), Колдомасов (4), Горобченко (3 + 10 передач), Сорочан (3)

К: Бибиков (18), Тищенко (11 + 9 подборов), Рид (10), Мартынов (5), Бречка (4), Бречко (4), Мельник (4)

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