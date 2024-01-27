Ламело Болл зіграв в кросівках, зроблених в колаборації з елітним німецьким автомобільним брендом

24 січня «Шарлотт» зустрічався з «Міннесотою» на майданчику лідера Західної конференції. Це та сама гра, в якій «Хорнетс» змогли отримати близьку перемогу, нівелювавши божевільний перформанс Карл-Ентоні Таунса, який набрав 62+8.

Тієї ночі Ламело Болл набрав 18 очок, 13 передач та шість підбирань. Зірка «Шарлотт», звичайно ж, виступала у своїй персональних кросівках від Puma. Але ці MB.03 мали незвичайний дизайн, модель була зроблена у співпраці з елітним автомобільним брендом Porsche.

За минулорічними оцінками в автопарку баскетболіста налічується більше п’яти автомобілів. На світлинах гравця помічали у Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini та Mercedes.

Фото: David Berding/Getty Images

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