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Баскетбол

Ламело Болл зіграв в кросівках, зроблених в колаборації з елітним німецьким автомобільним брендом

24 січня «Шарлотт» зустрічався з «Міннесотою» на майданчику лідера Західної конференції. Це та сама гра, в якій «Хорнетс» змогли отримати близьку перемогу, нівелювавши божевільний перформанс Карл-Ентоні Таунса, який набрав 62+8.

Тієї ночі Ламело Болл набрав 18 очок, 13 передач та шість підбирань. Зірка «Шарлотт», звичайно ж, виступала у своїй персональних кросівках від Puma. Але ці MB.03 мали незвичайний дизайн, модель була зроблена у співпраці з елітним автомобільним брендом Porsche.

Ламело Болл зіграв в кросівках, зроблених в колаборації з елітним німецьким автомобільним брендом

За минулорічними оцінками в автопарку баскетболіста налічується більше п’яти автомобілів. На світлинах гравця помічали у Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini та Mercedes.

Фото: David Berding/Getty Images

ua.tribuna.com

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