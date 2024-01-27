НБА. Милуоки уступил Кливленду, Оклахома и Клипперс добыли выездные победы, Сан-Антонио сильнее Портленда

Даллас с 73 очками Дончича вырвал гостевую победу над Атлантой

В ночь на 27 января состоялись восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

Поединок представителей группы лидеров Восточной конференции Милуоки — Кливленд сильнее оказались гости. На западе очередные победы — также в гостях — одержали Оклахома и Клипперс. В битве главных аутсайдеров Запада Сан-Антонио одолел Портленд. 73 очка Луки Дончича помогли Далласу взять верх над Атлантой в сверхрезультативном противостоянии.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс — Даллас Маверикс — 143:148 (31:27, 35:39, 36:42, 41:40)

Индиана Пэйсерс – Финикс Санз – 133:131 (31:40, 39:40, 35:34, 28:17)

Шарлотт Хорнетс – Хьюстон Рокетс – 104:138 (28:30, 25:25, 25:44, 26:39)

Торонто Рэпторз – Лос-Анджелес Клипперс – 107:127 (20:29, 32:37, 29:29, 26:32)

Мемфис Гриззлис – Орландо Мэджик – 107:106 (31:31, 37:28, 22:25, 17:22)

Милуоки Бакс – Кливленд Кавальерс – 100:112 (28:30, 29:24, 20:26, 23:32)

Нью-Орлеан Пеликанс – Оклахома-Сити Тандер – 83:107 (24:22, 17:28, 23:27, 19:30)

Сан-Антонио Сперс – Портленд Трэйл Блэйзерс – 116:100 (26:33, 36:24, 26:21, 28:22)

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