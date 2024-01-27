Погляньте, хто завітав на баскетбольний матч «Реала» та «Олімпіакоса» в Євролізі. Спостерігав за грою з першого ряду

Футболіст мадридського «Реала» Джуд Беллінґем відвідав матч баскетбольної Євроліги в Мадриді. У ньому баскетбольна команда «Реала» приймала грецький «Олімпіакос».

Команди, які, до речі, в попередньому сезоні грали у фіналі турніру, зіркового гостя не підвели, видавши чергову топову зустріч. Перемогу одержав «Реал» із рахунком 90:85.

А Беллінґем сидів у першому ряду та кілька разів навіть доторкнувся до баскетбольного м'яча.

Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

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