Бостон с Михайлюком проиграл Клипперс, Сакраменто победил Даллас в НБА

Святослав набрал шесть очков в поединке, Алексей на площадку не выходил

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись десять матчей.

Бостон украинского защитника Святослава Михайлюка дома проиграл Клипперс. Украинец в поединке набрал шесть очков, а также совершил один подбор и один ассист. В другом матче Сакраменто без Алексея Лэня обыграл Даллас.

Детройт Пистонз — Вашингтон Уизардс — 104:118 (33:36, 10:25, 22:26, 19:31)

Нью-Йорк Никс — Майами Хит — 125:109 (27:30, 34:21, 28:35, 36:23)

Денвер Наггетс — Филадельфия 76ерс — 111:105 (31:27, 33:35, 22:26, 25:17)

Бруклин Нетс — Хьюстон Рокетс — 106:104 (35:15, 25:25, 28:30, 18:34)

Бостон Селтикс — Лос-Анджелес Клипперс — 96:115 (21:26, 18:29, 21:36, 36:24)

Шарлотт Хорнетс — Юта Джаз — 122:134 (24:47, 23:35, 41:23, 34:29)

Милуоки Бакс — Нью-Орлеан Пеликанс — 141:117 (36:32, 39:31, 37:24, 29:30)

Голден Стэйт Уорриорс — Лос-Анджелес Лейкерс — 144:145 ОТ (30:33, 33:35, 36:23, 19:27, 12:12, 14:15)

Сан-Антонио Сперс — Миннесота Тимбервулвз — 113:112 113:112 (23:36, 29:28, 28:26, 33:22)

Даллас Маверикс — Сакраменто Кингз — 115:120 (25:29, 24:34, 26:31, 40:26)

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