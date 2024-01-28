Баскетбол
Янніс відсканував QR-код на безкоштовні курячі крильця після двох смазаних кидків з лінії від «Пеліканс»
28 січня «Мілвокі» перемогли «Пеліканс» з рахунком 141:117.
Якщо суперник «Бакс» промаже два штрафні кидки поспіль, усі фанати зможуть отримати безкоштовні курячі крильця від партнерської мережі ресторанів Wingstop.
Гравець «Нового Орлеану» Наджі Маршалл промазав два штрафні кидки наприкінці, і радісний двократний MVP Янніс Адетокумбо взяв телефон і відсканував QR-код на безкоштовну курячі крильця.
У 2022 році Янніс приніс із собою курячі крильця на прес-конференцію після матчу з «Клівлендом». Грек виглядав задоволеним і їв крильця, незважаючи на поразку з рахунком 99:115.
Також Адетокумбо у 2021 році зробив замовлення на 50 курячих крилець наступного дня після переможного та заключного матчу фінальної серії з «Фініксом», у якому він набрав 50 очок.
Фото: Twitter «Bucks Nation»