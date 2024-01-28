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Каррі аж занадто емоційно відреагував на поразку від «Лейкерс» в другому овертаймі

«Лейкерс» перемогли «Голден Стейт» у матчі регулярного чемпіонату з двома овертаймами. Команда з Лос-Анджелеса перемогла із рахунком 145:144.

Стефен Каррі відзначився 46 очками, реалізувавши також дев'ять триочкових кидків. 15 очок він набрав саме у овертаймах, але цього не вистачило, щоб «Ворріорз» здобули перемогу.

Після матчу Стеф доволі емоційно відреагував на поразку, порвавши на собі майку.

Фото: Ezra Shaw/NBAE

ua.tribuna.com

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