Баскетбол
Каррі аж занадто емоційно відреагував на поразку від «Лейкерс» в другому овертаймі
«Лейкерс» перемогли «Голден Стейт» у матчі регулярного чемпіонату з двома овертаймами. Команда з Лос-Анджелеса перемогла із рахунком 145:144.
Стефен Каррі відзначився 46 очками, реалізувавши також дев'ять триочкових кидків. 15 очок він набрав саме у овертаймах, але цього не вистачило, щоб «Ворріорз» здобули перемогу.
Після матчу Стеф доволі емоційно відреагував на поразку, порвавши на собі майку.
Фото: Ezra Shaw/NBAE