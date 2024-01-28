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Відомий репер Снуп Догг склав Топ-5 найкращих гравців сучасної НБА

Відомий репер Снуп Догг склав Топ-5 найкращих гравців сучасної НБА.

«Цей мазафакер із «Денвера», Нікола Йокич. Цей н###р зараз на вершині слави. Коли Джа Морент на майданчику, то, не буду брехати, цей нігга виглядає особливим.

Мені подобається н###р з «Оклахоми» (Шей Гілджес-Александер). Цей нігга грає у стилі Снуп Догга. Мені він подобається. Янніс Адетокумбо запалює на майданчику, те саме з Джоелом Ембіідом. Мабуть, Ембіід все ж таки більше виділяється, так що виберу його.

Ще одного? Молодий бандюган із «Міннесоти» (Ентоні Едвардс). Цей н###а може дістати будь-кого. Такий у мене Топ-5 зараз… Я не взяв нікого з «Лейкерс». Але нічого такого, жодної неповаги. Леброн Джеймс, ти виходиш з лави, бо ти старий нігер. Але ти все ще гаразд, н###а», – зізнався музикант.

Фото: Por Scott Legato

ua.tribuna.com

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