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Він потрібен на контесті МВЗ! Ексгравець «Індіани» вколотив шалений данк в Лізі розвитку, повністю перестрибнувши опонента

Уночі 27 січня у Лізі розвитку НБА грали фарм-клуби «Портленда» та «Х’юстона». Перші святкували перемогу з різницею «+4» – 108:104.

Але ж результат забудеться, а хайлайти надовго залишаться у пам’яті фанів. Гравець фарму «Рокетс» Джейлен Лек'ю вколотив просто космічний постер-данк, перестрибнувши опонента. Момент легко міг би претендувати на звання хайлайта сезону, якби в останній момент м’яч чисто зайшов у кошик:

У цій зустрічі автор хайлайту набрав 21 очко, вісім підбирань та п’ять передач за 36 хвилин.

23-річний американець не був обраний на драфті-2019, але виступав у складі «Фінікса» та «Індіани».

Фото: Tim Heitman/NBAE

ua.tribuna.com

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