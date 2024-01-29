Джойнер — MVP игровой недели в Суперлиге-FAVBET

В символическую сборную минувших баблов вошли Марченко и Кольченко

Определилась символическая пятерка и MVP минувшей недели в Суперлиге-FAVBET.

Лучшим игроком недели по итогам баблов в Днепре и Черкассах стал Элайджа Джойнер из БК Ровно. Американец помог своей команде добыть три победы в Черкассах: над Киев-Баскетом, Старым Луцком-Университетом и Черкасскими Мавпами.

В символическую сборную вошли:

Элайджа Джойнер (Ровно) — 18,3 очков, 6,0 передач, 5,3 подборов, 2,7 перехвата;

Кирилл Марченко (Черкасские Мавпы) — 18,3 очков, 3,7 подбора;

Александр Кольченко (Старый Луцк) — 21,1 очков, 3,3 подбора, 1,7 передача;

Брентли Байнум (Киев-Баскет) — 20,7 очков, 4,7 передачи, 4,0 подбора, 2,7 перехвата;

Станислав Тимофеенко (Днепр) — 13,7 очков, 6,3 подбора, 3,3 передачи.

В турнирной таблице Суперлиги-FAVBET лидирует Днепр, который добыл 18 побед в 18 играх. За ним расположились Ровно и Запорожье. Замыкают турнирное положение БИПА и Кривбасс.

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