Дреймонд Грін ударив Ентоні Девіса по обличчю наприкінці основного часу

28 січня «Лейкерс» перемогли «Голден Стейт» з рахунком 145:144.

За 15 секунд до кінця основного часу за рахунку 116:117 Дреймонд Грін сфолив на Ентоні Девісі та вдарив його по обличчю, намагаючись відібрати м'яч. Головний тренер «Лейкерс» Дарвін Гем показував судді, що Грін заслужив неспортивне зауваження за таке порушення правил, але чемпіон отримав лише персональне зауваження.

Грін уже двічі цього сезону був усунений за свої дії на майданчику: за задушливий прийом на Руді Гобері в листопаді і за удар Юсуфа Нуркіча по обличчю через півмісяця.

Фото: Harry How

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