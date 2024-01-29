Ламело Болл зачепився з новачком «Г’юстона» на паркеті. Слів молоді гравці не підбирали

У мережі з'явився запис перепалки між головною зіркою «Горнетс» Ламело Боллом та новачком «Рокетс» Кемом Вітмором, що влітку став MVP Літньої ліги НБА.

Після зіткнення в ігровому моменті, Ламело та Вітмор обмінялися кількома «ласкавими» фразами, не сильно добираючи слів.

Зокрема Болл рекомендував Кему «завалити ї***о» та назвав його «сучкою, яка нічого не зробить». Вітмор у відповідь кілька назів назвав його занадто ніжним та плаксивим.

Ламело завершив цей матч із 15 очками, віддавши вісім асистів. У Вітмора 24 очки та 11 підбирань.

Фото: Kent Smith/NBAE

ua.tribuna.com