Баскетбол
Ламело Болл зачепився з новачком «Г’юстона» на паркеті. Слів молоді гравці не підбирали
У мережі з'явився запис перепалки між головною зіркою «Горнетс» Ламело Боллом та новачком «Рокетс» Кемом Вітмором, що влітку став MVP Літньої ліги НБА.
Після зіткнення в ігровому моменті, Ламело та Вітмор обмінялися кількома «ласкавими» фразами, не сильно добираючи слів.
Зокрема Болл рекомендував Кему «завалити ї***о» та назвав його «сучкою, яка нічого не зробить». Вітмор у відповідь кілька назів назвав його занадто ніжним та плаксивим.
Ламело завершив цей матч із 15 очками, віддавши вісім асистів. У Вітмора 24 очки та 11 підбирань.
Фото: Kent Smith/NBAE