НБА. Индиана обыграла Мемфис, Атланта удержала победу над Торонто

Минувшей ночью Орландо победил Финикс, а Чикаго разобрался с Портлендом

В ночь на 29 января состоялись пять матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерс — Мемфис Гриззлис — 116:110 (23:27, 28:26, 41:29, 24:28)

Детройт Пистонс — Оклахома-Сити Тандер — 120:104 (24:31, 46:30, 30:25, 20:18)

Атланта Хокс — Торонто Рэпторс — 126:125 (34:26, 23:35, 40:34, 29:30)

Орландо Мэджик — Финикс Санз — 113:98 (26:37, 25:19, 31:29, 31:13)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Чикаго Буллз — 94:104 (23:26, 19:27, 33:23, 21:28)

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