Перформанс тижня в Суперлізі: Кольченко потужно повернувся – і став найкращим снайпером в історії

Заключні бабли української Суперліги у січні видались неймовірно багатими на різного роду статистичні досягнення. Всього за шість днів ми побачили:

🟣 другий у сезоні Суперліги 100-очковий матч – від «Дніпра» проти «Запоріжжя» (101:91);

🟣 новий рекорд чемпіонату за кількістю влучань з периметра від однієї команди – «Дніпро» забив 15 триочкових (всього з 30 спроб) у кошик підопічних Валерія Плеханова;

🟣 перший у сезоні дабл-дабл з 30 набраними очками – 22-річний бігмен «Говерли» Степан Лесик дав 33+11 проти «Старого Луцька» (але матч його команда програла – 65:71);

🟣 і навіть абсолютний рекорд за кількістю перехоплень в одному матчі у новітній історії Суперліги (тобто з 2009 року) – Маркіз Джексон зі «Старого Луцька» зробив їх аж дев’ять у грі з «Говерлою».

Проте, обираючи найкращий перформанс тижня в Суперлізі, Tribuna.com та титульний спонсор чемпіонату компанія FAVBET не змогли пройти повз фантастичний дебют Олександра Кольченка за «Старий Луцьк».

Досвідченому захисникові не знадобилося багато часу на адаптацію. У першому ж матчі за нову команду, принциповому протистоянні проти «Політехніки-Галичини», Кольченко набрав 34 очки – це третій найкращий результат у всьому сезоні Суперліги після Андрія Агафонова (41 очко проти «Біпи») та Брентлі Байнума (40 очок проти «Черкаських Мавп»).

Ба більше, поєдинок з львів’янами став для самого Олександра найкращим з березня 2018 року (тоді він забив 40 харківському «Політехніку» у першому раунді плей-оф). Він допоміг «Старому Луцьку» не просто здобути перемогу (96:89), а й встановити клубний рекорд результативності за весь час виступів у Суперліги, на два очки перекривши досягнення попереднього сезону – у програній з рахунком 94:97 зустрічі з «Дніпром».

«Політехніці» Кольченко забив сім триочкових – і, додавши до них ще шість у інших двох поєдинках черкаського баблу (два – у кошик «Рівного», чотири – «Говерлі»), випередив легенду миколаївського баскетболу Олексія Онуфрієва і став найкращим снайпером у новітній історії Суперліги.

Загалом у захисника, для якого «Старий Луцьк» є сьомим українським клубом у кар’єрі, тепер 636 влучань з периметра у матчах Суперліги – найближчого переслідувача в особі Максима Закурдаєва з «Дніпра» він випереджає майже на 200 реалізованих триочкових. І ще точно покращить власний доробок до завершення чемпіонату: роль у команді Дмитра Чайковського у Кольченка буде значною, та й шанси баскетболістів з Волині пробитись в плей-оф чемпіонату стали суттєво більшими після підсилення настільки якісним гравцем.

До тривалої паузи у календарі – пов’язаної спочатку із кубковими матчами (попередній раунд розпочнеться 14 лютого), а потім і з міжнародним вікном національних збірних (22 та 25 лютого Україна зіграє свої перші поєдинки у відборі на Євробаскет-2025) – команди Суперліги проведуть ще два бабли, у Дніпрі та, вперше у сезоні, Южному на колишній домашній арені «Хіміка».

Вихованців «їжаків» в українському баскетболі вдосталь (Кольченко – один із них), тож не здивуємось, якщо матчі в «Олімпі» вийдуть ще більш насиченими.

Фото: ФБУ

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