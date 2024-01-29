Ви таке бачили? Блок-шот в підлогу двома руками одночасно – захисний шедевр гравця «Чикаго»

29 січня «Чикаго» обіграв «Портленд» у виїзному матчі з рахунком 104:96. Команди були вимушені грати короткими ротаціями, тому дев’ять стартерів із 10 зіграли 32 хвилини та більше.

Проте гравці з лави також прикрашали це протистояння. Чого коштує тільки блок-шот ночі від Джуліана Філліпса. Малкольм Брогдон точно не очікував такого хаслу від опонента, якого він навіть не бачив:

Автор хайлайту зіграв найбільші хвилини серед резервістів «Буллс» – 23. За цей час він записав у свій доробок 11 очок, два підбирання та передачу.

Фото: Cameron Browne/NBAE

ua.tribuna.com