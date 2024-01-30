Ілайджа Джойнер уперше став MVP тижня в Суперлізі. А чи придивлялися ви до татуювань легіонера «Рівного»?

29 січня ФБУ оприлюднила ім’я MVP та склад символічної збірної восьмого ігрового тижня Суперліги-2023/24. Уперше найціннішим гравцем назвали зірку «Рівного» Ілайджі Джойнера, який протягом тривалого часу демонструє топові результати.

А чи придивлялися ви коли-небудь до татуювань американця? Його руки прикрашені купою малюнків та написів:

Правицю легіонера вирізняє баскетбольний м’яч, який вписаний у пульс, малюнок великої кішки на біцепсі, червоне серце, яке огорнуто стрічкою з іменем Ніколь, пацифік.

Також на зворотній стороні біцепса можна помітити червоний напис «Humble beast» – це стиль життя, дослівно «скромний звір», який пропагує здоровий образ життя, позитивні думки та прагнення зробити світ кращим. Той, хто випромінює впевненість, але ніколи не хизується.

Далі можна помітити двокольоровий напис, який можна розшифрувати як «Той, хто шукає, завжди знайде». Під пульсом також розташований каліграфічний напис.

На іншій руці гравця є зображення квітки, баскетбольної майки з номером 60 та напис «Сім’я».

Цього сезону Суперліги Ілайджа набирає в середньому 14,6 очок, 4,6 підбирання та 6,1 передачі у 20 матчах.

Фото: ФБУ

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