Матч тижня в Суперлізі: переможна серія «Дніпра» стає історичною – але на черзі нове складне випробування

Новий ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги – достатньо скромний на кількість матчів. Їх буде зіграно всього три у рамках чергового міні-баблу у Дніпрі.

Але один із них заслуговує на максимальну увагу: між собою зійдуться представники топ-трійки турнірної таблиці і команди, дві попередні зустрічі яких були дуже цікавими. А друга – ще й неймовірно видовищною.

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET анонсує центральний матч тижня (а, можливо, і усього лютневого відрізку календаря) – третє і заключне у регулярному чемпіонаті протистояння «Дніпра» та «Запоріжжя».

Минула зустріч між командами Володимира Коваля та Валерія Плеханова відбулася позаминулого тижня і стовідсотково вдалась з глядацької точки зору. На двох суперники здобули аж 192 очки (це поточний рекорд сезону за результативністю), але «Дніпро», хоч і переміг з відносно невеликою різницею у рахунку (101:91), зробити поєдинок інтригуючим та драматичним не дозволив – у другій половині лідер сезону ні на мить не змусив сумніватися у власній перевазі.

Дніпряни з чудовим відсотком влучили з периметра (15/30), зуміли вимкнути гарячого до того лідера «Запоріжжя» Максима Нікітіна (всього два очки та одне підбирання за 17 хвилин) і вчергове довели очевидне: у відкритому темповому баскетболі з акцентом на напад у цьому чемпіонаті тягатися із ними просто нереально. Ще й на їхньому майданчику, ще й з уболівальниками на трибунах – це взагалі no chance.

Підопічні Плеханова у жодному випадку не виглядали погано. Навпаки, вони максимально обережно працювали на м’ячі (всього п’ять втрат за матч – із величезним запасом найкраща зустріч для «Запоріжжя» по сезону у цьому контексті) і навіть отримали хороші хвилини від неочевидних резервістів (12 очок Іллі Дмитренка – його особистий рекорд у Суперлізі). Але вирішили зіграти у баскетбол, зручніший супернику. Ще й такому, що має суттєву перевагу в глибині складу та майстерності гравців – тому «Дніпро», якби дуже вже сильно хотів, спокійно міг би закривати січневий матч з 20 чи навіть 25 очками гандикапу.

Тож нове протистояння команд, скоріш за все, пройде за зовсім іншим сценарієм. Щоб реально претендувати на апсет, «Запоріжжю» потрібно буде жорсткіше зіграти в обороні та збивати темп – чим більше володінь матимуть команди, тим значнішою буде перевага «Дніпра» з його величезним пулом якісних атакувальних опцій та широкою ротацією. Тим паче, у баскетболістів Коваля є певні проблеми проти зонного захисту: «Біпі» команда змогла забити лише 63 очки, хоч у підсумку і забрала матч, та й с «Кривбасом» розібралась не одразу – поки аутсайдер сезону міг доводити власні володіння до непоганих кидкових спроб (тобто, до середини другої чверті), це була цілком рівна зустріч.

Ну і, звісно, не варто забувати про історичний аспект. Прямо зараз переможна серія «Дніпра» сягає вже 18 поєдинків – це рекорд організації та п’ятий результат у новітній історії Суперліги, повна статистична база якої ведеться з 2009 року. Лише дві вдалі зустрічі відділяють хлопців Коваля від статусу четвертого клубу, що коли-небудь вигравав щонайменше 20 матчів чемпіонату поспіль: це двічі вдавалося «Будівельнику», і по одному разу – «Прометею» та «Хіміку». У трьох з чотирьох випадків команди із він-стріками на 20+ поєдинків на будь-якому етапі сезону у підсумку здобували золото (єдине виключення – «Прометей» у сезоні-2021/22, бо його не дограли через повномасштабне вторгнення РФ, а чемпіона не визначали).

До абсолютного рекорду «Дніпру» залишилась рівно половина шляху – «Хімік» у своєму першому чемпіонському сезоні виграв усі 36 матчів в Суперлізі з урахуванням плей-оф. І у складі команди Коваля навіть є гравець, причетний до тієї серії: дев’ять років тому Володимир Конєв ще не був лідером южненців та однією з найбільших зірок українського чемпіонату, але мав важливу роль у ротації Карліса Муйжнієкса.

Втім, у великому спорті неприпустимо заглядати за спину супернику: для початку «Дніпру» потрібно втретє в сезоні здолати «Запоріжжя». Легкого життя у лідера не буде – у цьому можна навіть не сумніватися.

Матч «Дніпро» – «Запоріжжя» розпочнеться о 18:00 1 лютого і транслюватиматься наживо на ютуб-каналі ФБУ та телеканалі «Суспільне. Спорт».

Фото: ФБУ

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