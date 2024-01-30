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Баскетбол

Матч тижня в Суперлізі: переможна серія «Дніпра» стає історичною – але на черзі нове складне випробування

Новий ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги – достатньо скромний на кількість матчів. Їх буде зіграно всього три у рамках чергового міні-баблу у Дніпрі.

Але один із них заслуговує на максимальну увагу: між собою зійдуться представники топ-трійки турнірної таблиці і команди, дві попередні зустрічі яких були дуже цікавими. А друга – ще й неймовірно видовищною.

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET анонсує центральний матч тижня (а, можливо, і усього лютневого відрізку календаря) – третє і заключне у регулярному чемпіонаті протистояння «Дніпра» та «Запоріжжя».

Минула зустріч між командами Володимира Коваля та Валерія Плеханова відбулася позаминулого тижня і стовідсотково вдалась з глядацької точки зору. На двох суперники здобули аж 192 очки (це поточний рекорд сезону за результативністю), але «Дніпро», хоч і переміг з відносно невеликою різницею у рахунку (101:91), зробити поєдинок інтригуючим та драматичним не дозволив – у другій половині лідер сезону ні на мить не змусив сумніватися у власній перевазі.

Матч тижня в Суперлізі: переможна серія «Дніпра» стає історичною – але на черзі нове складне випробування

Дніпряни з чудовим відсотком влучили з периметра (15/30), зуміли вимкнути гарячого до того лідера «Запоріжжя» Максима Нікітіна (всього два очки та одне підбирання за 17 хвилин) і вчергове довели очевидне: у відкритому темповому баскетболі з акцентом на напад у цьому чемпіонаті тягатися із ними просто нереально. Ще й на їхньому майданчику, ще й з уболівальниками на трибунах – це взагалі no chance.

Підопічні Плеханова у жодному випадку не виглядали погано. Навпаки, вони максимально обережно працювали на м’ячі (всього п’ять втрат за матч – із величезним запасом найкраща зустріч для «Запоріжжя» по сезону у цьому контексті) і навіть отримали хороші хвилини від неочевидних резервістів (12 очок Іллі Дмитренка – його особистий рекорд у Суперлізі). Але вирішили зіграти у баскетбол, зручніший супернику. Ще й такому, що має суттєву перевагу в глибині складу та майстерності гравців – тому «Дніпро», якби дуже вже сильно хотів, спокійно міг би закривати січневий матч з 20 чи навіть 25 очками гандикапу.

Тож нове протистояння команд, скоріш за все, пройде за зовсім іншим сценарієм. Щоб реально претендувати на апсет, «Запоріжжю» потрібно буде жорсткіше зіграти в обороні та збивати темп – чим більше володінь матимуть команди, тим значнішою буде перевага «Дніпра» з його величезним пулом якісних атакувальних опцій та широкою ротацією. Тим паче, у баскетболістів Коваля є певні проблеми проти зонного захисту: «Біпі» команда змогла забити лише 63 очки, хоч у підсумку і забрала матч, та й с «Кривбасом» розібралась не одразу – поки аутсайдер сезону міг доводити власні володіння до непоганих кидкових спроб (тобто, до середини другої чверті), це була цілком рівна зустріч.

Матч тижня в Суперлізі: переможна серія «Дніпра» стає історичною – але на черзі нове складне випробування

Ну і, звісно, не варто забувати про історичний аспект. Прямо зараз переможна серія «Дніпра» сягає вже 18 поєдинків – це рекорд організації та п’ятий результат у новітній історії Суперліги, повна статистична база якої ведеться з 2009 року. Лише дві вдалі зустрічі відділяють хлопців Коваля від статусу четвертого клубу, що коли-небудь вигравав щонайменше 20 матчів чемпіонату поспіль: це двічі вдавалося «Будівельнику», і по одному разу – «Прометею» та «Хіміку». У трьох з чотирьох випадків команди із він-стріками на 20+ поєдинків на будь-якому етапі сезону у підсумку здобували золото (єдине виключення – «Прометей» у сезоні-2021/22, бо його не дограли через повномасштабне вторгнення РФ, а чемпіона не визначали).

До абсолютного рекорду «Дніпру» залишилась рівно половина шляху – «Хімік» у своєму першому чемпіонському сезоні виграв усі 36 матчів в Суперлізі з урахуванням плей-оф. І у складі команди Коваля навіть є гравець, причетний до тієї серії: дев’ять років тому Володимир Конєв ще не був лідером южненців та однією з найбільших зірок українського чемпіонату, але мав важливу роль у ротації Карліса Муйжнієкса.

Втім, у великому спорті неприпустимо заглядати за спину супернику: для початку «Дніпру» потрібно втретє в сезоні здолати «Запоріжжя». Легкого життя у лідера не буде – у цьому можна навіть не сумніватися.

Матч «Дніпро» – «Запоріжжя» розпочнеться о 18:00 1 лютого і транслюватиматься наживо на ютуб-каналі ФБУ та телеканалі «Суспільне. Спорт».

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com

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