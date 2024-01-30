Баскетбол
Паоло Банкеро під час матчу звинуватив Девіна Букера в тому, що він ниє всю гру
29 січня «Орландо» переміг «Фінікс» з рахунком 113:98.
В одному з епізодів під час зустрічі Букер отримав право на штрафні. Він також почав вимагати у суддів зарахувати 2 очки через «голтендінг».
Після першого точного штрафного Девін підійшов до судді, Банкеро був поруч.
Букер: «У мене така гра вперше цього сезону».
Банкеро: «Та ти всю гру ниєш, нігга».
Букер: «Мені тричі прилітало по голові».
Банкеро: «Ти всю гру ниєш, чувак».
Букер: «Про що ти взагалі?».
«Меджик» перемогли, незважаючи на 44 очки Букера. Банкеро набрав 26 очок.
Фото: Ronald Martinez