Паоло Банкеро під час матчу звинуватив Девіна Букера в тому, що він ниє всю гру

29 січня «Орландо» переміг «Фінікс» з рахунком 113:98.

В одному з епізодів під час зустрічі Букер отримав право на штрафні. Він також почав вимагати у суддів зарахувати 2 очки через «голтендінг».

Після першого точного штрафного Девін підійшов до судді, Банкеро був поруч.

Букер: «У мене така гра вперше цього сезону».

Банкеро: «Та ти всю гру ниєш, нігга».

Букер: «Мені тричі прилітало по голові».

Банкеро: «Ти всю гру ниєш, чувак».

Букер: «Про що ти взагалі?».

«Меджик» перемогли, незважаючи на 44 очки Букера. Банкеро набрав 26 очок.

Фото: Ronald Martinez

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