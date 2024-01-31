НБА. Бостон без Михайлюка обыграл Индиану, Нью-Йорк продолжил победную серию

Лейкерс без шансов уступили Атланте, Голден Стэйт переиграл Филадельфию

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей.

Бостон без участия Святослава Михайлюка одержал домашнюю победу над Индианой и укрепил лидерство в Восточной конференции. Украинский защитник был в заявке, но игрового времени не получил.

Нью-Йорк продлил победную серию до восьми матчей и забрался уже на третье место в той же конференции. Филадельфия, напротив, продолжает скатываться вниз.

НБА. Регулярный чемпионат

Атланта Хокс — Лос-Анджелес Лэйкерс — 138:122 (36:29, 31:27, 36:32, 35:34)

Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерс — 129:124 (36:26, 45:40, 25:37, 23:21)

Нью-Йорк Никс — Юта Джаз — 118:103 (29:22, 28:27, 36:24, 25:30)

Чикаго Буллз — Торонто Рэпторс — 107:118 (31:27, 32:26, 26:37, 18:28)

Голден Стэйт Уорриорз — Филадельфия Сиксерс — 119:107 (23:28, 29:22, 34:27, 33:30)

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