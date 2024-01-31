Скотті Піппен назвав єдиного гравця, якого не хотів бачити у «Дрім Тім» збірної США

Шестиразовий чемпіон НБА у складі «Чикаго» Скотті Піппен у своїй автобіографії «Незахищений» зізнався, що не хотів бачити у складі збірної США, яка виступала на Олімпіаді-1992, Крістіана Леттнера.

«Я був згоден із кожною кандидатурою, окрім Леттнера. Я не вважав, що він підійде команді, і мав рацію. Керівництву слід було вибрати іншого гравця НБА, і багато з них були гідними. Я віддав перевагу Домініку Уілкінсу», — цитує уривок із книги Скотті Піппена Fadeaway World.

Загалом у «Дрім-Тім» увійшло 12 гравців — Чарльз Барклі, Лері Берд, Клайд Дрекслер, Патрік Юїнг, Меджік Джонсон, Майкл Джордан, Крістіан Леттнер, Карл Мелоун, Кріс Маллін, Скотті Піппен, Девід Робінсон та Джон Стоктон. 11 із 12 гравців цієї збірної увійшли до списку 50 найкращих гравців в історії НБА (за винятком Леттнера).

Фото: Andrew D. Bernstein

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