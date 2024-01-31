Здається, Леброну дуже не сподобалося запитання про Брукса. Реакцію Джеймса треба бачити

30 січня «Лейкерс» провели яскраву зустріч з прямим конкурентом за місце в плей-оф «Х’юстоном». Гра пройшла на майданчику червоно-білих і завершилася з рахунком 135:119 на користь господарів.

Звичайно ж, уже не перший раз цей матч супроводжується батлом Леброна Джеймса та Діллона Брукса. Їхні непрості взаємини генерують купу контенту та приваблюють увагу публіки.

Післяматчева пресконференція Короля тільки додала градуса. На питання журналіста про канадця «Рокетс» Леброн Джеймс сухо попросив наступне запитання.

Лідер «ЛАЛ» у цій зустрічі відзначився статистичною лінією 23+6+10 за 37 хвилин, а «поганець» 17+3 за 28 хвилин.

Фото: Jim Poorten/NBAE

ua.tribuna.com