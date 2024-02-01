Блогер назвав 5 найгірших баскетболістів в історії НБА. Тут кілька гравців «Лейкерс» та навіть чемпіон із команди Шака та Кобі

Блогер відомого американського сайту Barstool Sports Френк Флемінґ склав свій список із п'яти найгірших гравців в історії НБА.

Цікаво, що він не просто склав назвав імена, але й аргументував свій вибір.

Антитоп виглядає ось так:

5. Адам Моррісон

4. Джош Бун

3. Марк Медсен

2. Двейн Шинтціус

1. Їнка Даре

Адам Моррісон – третій пік драфту НБА 2006 року, що грав за «Шарлотт» та «Лейкерс», з якими двічі став чемпіоном НБА у 2009-му та 2010-му. Тим не менш, безпосередньо у плей-оф Моррісон зіграв аж два матчі в кар'єрі і провів всього 161 зустріч в регулярному чемпіонаті НБА, зовсім не виправдавши надій, що покладали на нього, як на топ-3 гравця свого драфту.

23 пік драфту НБА того ж 2006 року Джош Бун провів у лізі чотири сезони за «Нью-Джерсі» (нинішній «Бруклін») і встиг закріпити за собою другий найгірший показник реалізації штрафних кидків серед усіх баскетболістів, що мали хоча б 100 спроб. Бун реалізовував лише 45,6% кидків з лінії.

Марк Медсен пішов на драфті 2000 року в «Лейкерс» під 29-піком і на старті кар'єри виграв два чемпіонства НБА із Шаком та Кобі. Пізніше він провів ще шість сезонів у «Міннесоті», зігравши загалом 453 матчі в регулярному чемпіонаті НБА, ще 49 у плей-оф, але набирав у цих іграх в середньому аж 2,2 очки, робив 2,6 підбирань та віддавав 0,4 асисти.

Двейн Шинтціус, 24 пік драфту-1990, змінив у НБА шість клубів та зіграв 217 матчів, набравши в лізі аж 587 очок (2,7 за гру) та зробивши аж 536 підбирань (2,2 за гру). Також за свою доволі тривалу кар'єру в лізі він реалізував один триочковий кидок.

Їнка Даре – нігерійський центровий та 14 пік драфту 1994 року, який провів у НБА 110 матчів, за які набрав 233 очки. У сезоні 1995/96 він припустився 72 втрат м'яча, не віддавши жодного асисту. Йому належить антирекорд НБА за кількістю матчів у сезоні без результативної передачі – 58.

Фото: Kent Smith, Brian Babineau/NBAE, Ezra O. Shaw/Allsport

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