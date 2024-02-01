Днепр обыграл БК Запорожье и продлил беспроигрышную серию в Суперлиге FAVBET

Запорожцы потерпели второе поражение кряду и рискуют потерять место в топ-3

Днепр одержал победу над БК Запорожье в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 80:71.

Лишь на старте матча гости вырвались вперед, но лидер чемпионата быстро взял игру в свои руки.

Днепр вел в счете почти всю игру. Переломный момент мог наступить в середине третьей четверти, когда рывок команды Валерия Плеханова позволил ей сравнять счет (44:44). Но затем днепряне прибавили и до конца встречи держали соперника на комфортном расстоянии.

Победа стала для подопечных Владимира Коваля 19-й в 19 матчах сезона. Запорожье, в свою очередь, потерпело второе поражение кряду и не то что не приблизилась к идущему вторым БК Ровно, а уже серьезно рискует своим третьим местом.

Свой следующий матч Днепр сыграет завтра, 2 февраля, против аутсайдера Кривбасса, который накануне одержал лишь вторую победу в регулярном сезоне, причем как раз над Запорожьем.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — БК Запорожье — 80:71 (20:10, 22:26, 9:12, 29:23)

Днепр: Закурдаев (21 + 5 подборов), Сорочан (14), Тимофеенко (12 + 6 подборов), Горобченко (11 + 5 подборов + 7 передач), Колдомасов (8), Тарасенко (6), Дубоненко (4), Сипало (2), Вильховецкий (2)

БК Запорожье: Никитин (21 + 8 подборов), Кабанов (17), Сизов (12 + 9 подборов + 5 передач – 5 потерь), Быков (9 – 7 потерь), Морозов (6 + 5 подборов), Буц (3 + 10 подборов), Холод (2), Дмитренко (1)

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