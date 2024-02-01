Ембіід проводить один з найкращих сезонів в історії НБА, але не стане MVP. Як так?

У сезоні-2022/23 центровий «Філадельфії» Джоел Ембіід став найкращим скорером сезону НБА та нарешті вистраждав нагороду MVP, за якою так довго йшов, залишивши позаду чинного та дворазового володаря звання найкращого гравця сезону Ніколу Йокича.

Навесні 2023-го НБА остаточно ухвалила зміни в правилах, що стосуються отримання індивідуальних нагород. Тепер гравці, які на них претендують, повинні провести щонайменше 65 матчів у сезоні. Зроблено це для того, аби зіркові баскетболісти не пропускали зустрічі без справді поважних причин – і клуби не виставляли відверто резервні склади на деякі матчі.

Тоді ми по гарячих слідах дослідили, які баскетболісти, що здобували ті чи інші нагороди, не отримали б їх, оскільки не взяли участі в необхідних 65 матчах:

👉 Тепер у НБА треба провести 65 матчів за сезон, аби претендувати на нагороди. Хто втратив би власні здобутки, якби це правило діяло раніше?

Варто зазначити, що минулорічний MVP-титул Ембііда цілком легітимний, адже він зіграв 66 матчів. У нинішньому сезоні Джоел проводить ще потужніший чемпіонат, який вже називають одним із найкращих в історії НБА, б'є рекорди, є абсолютно легітимним та головним претендентом на найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Але ризикує залишитися без неї, програвши, фактично, самому собі – та правилу про 65 матчів.

Джоел в сезоні-2023/24 йде за графіком у 35+ очок у середньому за матч. Востаннє таке вдавалося зробити Джеймсу Хардену в сезоні-2015/16. Окрім Бороди, у ХХІ столітті це також робив Кобі Браянт, а останній, кому вдавалося це до нього – Майкл Джордан ще у 1988-му. Солідна компанія, хіба ні?

Додайте сюди матч із 70+18 проти «Сан-Антоніо», оновлення кількох рекордів франшизи та ліги, загально непоганий (не ідеальний, так, але й не жахливий) сезон у виконанні його команди – виходить цілком чіткий MVP-кейс.

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На момент написання матеріалу Ембіід взяв участь у 34 матчах команди із 46, які вже провела «Філадельфія». Це означає, що із дозволених 17 пропусків Джоел вже використав 12 (і точно пропустить ще принаймні один матч), тож будь-яка більш-менш відчутна проблема остаточно виб'є його із боротьби за MVP.

Зустрічі центровий пропускає не тому, що йому так хочеться. Ембіід наполягав, щоб його не вносили у список травмованих напередодні матчу із «Денвером» та головним суперником Ніколою Йокичем, але «не міг навіть стрибнути» перед грою, тому й участі в ній не брав. Потім Джоел пропустив ще один матч через травму і таки вийшов на «Голден Стейт», коли його участь також була під питанням. І… достроково завершив зустріч через нове пошкодження!

Про справедливість цього правила активно почали говорити саме зараз – і саме у контексті (прямо чи непрямо згадуючи про це) ситуації з Ембіідом.

👉 Ембіід через травму не зміг дограти матч з «Голден Стейт»

👉 Дреймонд Грін: «Ембіід зіграв так проти «Ворріорз» через правило 65 матчів, яке є повною фігнею»

👉 Вінс Картер: «НБА потрібно буде внести зміни у правило про 65 матчів, інакше ви отримуватимете ситуації, схожі на цю з Ембіідом»

«Не пам'ятаю, щоб я підписував якісь документи. Профсоюз це одобрив, але, якщо чесно, в них, напевно, і не було вибору. Це важко. Це чинить серйозний тиск на гравців», – передає слова Ріда The Athletic.

Та й загалом переважна більшість відгуків про «правило 65 матчів» останнім часом негативна. Якщо ж наводити чіткі приклади тих, хто вже «постраждав» від нього, то першою суперзіркою, що точно не претендуватиме на жодні нагороди за підсумками сезону, став Кайрі Ірвінг. Так, навіть якщо він зараз перевершить Дончича, набиратиме по 50+10 у кожному матчі, що залишився, витягне «Даллас» на перше місце в конференції – ніякі нагороди йому не світять, бо він не зіграє 65 матчів.

Тепер Джоел Ембіід ризикує стати першим реальним, а не гіпотетичним, претендентом на MVP, який через запровадження нових правил НБА вилетить із боротьби за головну індивідуальну нагороду.

Як гадаєте, наскільки справедливим є це правило? Чи варто НБА переглянути його у найближчому майбутньому?

Фото: Jesse D. Garrabrant/NBAE, Chris Young/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

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