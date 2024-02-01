Хаймон вернулся в Киев-Баскет

Американец покинул команду в январе, но впоследствии решил продолжить карьеру в украинском клубе

Киев-Баскет объявил о возвращении в свои ряды американского бигмэна Марканвиса Хаймона.

Ранее, в январе, баскетболист покинул расположение столичной команды после того, как истек его контракт. Сообщается, что он провел время у себя на родине и решил вновь присоединиться к команде Дмитрия Забирченко.

Хаймон стал игроком Киев-Баскета в начале октября 2023 года. Он провел за киевлян 14 матчей, набирая в среднем по 10.9 очков и совершая 7.1 подборов за игру.

Киев-Баскет занимает пятое место в Суперлиги-FAVBET с соотношением побед и поражений 11:10. В следующем матче команда Забирченко сыграет с Черкасскими Мавпами 5 февраля.

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