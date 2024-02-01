Следить

Баскетбол

Хаймон вернулся в Киев-Баскет

Американец покинул команду в январе, но впоследствии решил продолжить карьеру в украинском клубе

Хаймон вернулся в Киев-Баскет

Хаймон Марканвис. Фото — kyiv-basket.com.ua

Киев-Баскет объявил о возвращении в свои ряды американского бигмэна Марканвиса Хаймона.

Ранее, в январе, баскетболист покинул расположение столичной команды после того, как истек его контракт. Сообщается, что он провел время у себя на родине и решил вновь присоединиться к команде Дмитрия Забирченко.

Хаймон стал игроком Киев-Баскета в начале октября 2023 года. Он провел за киевлян 14 матчей, набирая в среднем по 10.9 очков и совершая 7.1 подборов за игру.

Киев-Баскет занимает пятое место в Суперлиги-FAVBET с соотношением побед и поражений 11:10. В следующем матче команда Забирченко сыграет с Черкасскими Мавпами 5 февраля.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков

Футбол

Фулхэм хочет арендовать форварда Челси — Инсайдер

Баскетбол

Хаймон вернулся в Киев-Баскет

Футбол

Колос сыграл вничью с Чешским Будейовице в контрольном матче

Автоспорт

Сотрудникам Mercedes сообщили об уходе Хэмилтона

Баскетбол

Блогер назвав 5 найгірших баскетболістів в історії НБА. Тут кілька гравців «Лейкерс» та навіть чемпіон із команди Шака та Кобі

Баскетбол

Ембіід проводить один з найкращих сезонів в історії НБА, але не стане MVP. Як так?

Бокс

Джордж КАМБОСОС: «Мы с Ломаченко – два воина. Наши карьеры на кону»

Футбол

Бензема настроен на серьезные переговоры с Аль-Иттихадом относительно своего будущего

Теннис

Энди Маррей: «Большинство людей на моем месте сейчас бы все бросили и сдались, но я не такой»

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол