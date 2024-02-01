Баскетбол
НБА. Сакраменто без Лэня уступил Майами, Финикс обыграл Бруклин
Миннесота уверенно триумфовала над Далласом
В ночь на 1 февраля состоялись 10 матчей регулярного чемпионата НБА.
Сакраменто Кингз уступил Майами Хит — 106:115. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь участия в поединке не принимал.
- НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардз — Лос-Анджелес Клипперс — 109:125 (35:37, 25:29, 19:40, 30:19)
Кливленд Кавальерс — Детройт Пистонс — 128:121 (30:23, 34:34, 32:34, 32:30)
Шарлотт Хорнетс — Чикаго Буллз — 110:117 (27:28, 32:29, 27:29, 23:31)
Майами Хит — Сакраменто Кингз — 115:106 (28:22, 31:33, 31:29, 25:22)
Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс — 121:87 (24:21, 28:27, 31:22, 38:17)
Оклахома-Сити Тандер — Денвер Наггетс — 105:100 (19:28, 28:23, 26:21, 32:28)
Сан-Антонио Сперс — Орландо Мэджик — 98:108 (30:27, 21:30, 21:34, 26:17)
Хьюстон Рокетс — Нью-Орлеан Пеликанс — 99:110 (25:33, 29:28, 25:23, 20:26)
Бруклин Нетс — Финикс Санз — 120:136 (30:30, 31:34, 26:42, 33:30)
Портленд Трэйл Блэйзерс — Милуоки Бакс — 119:116 (37:38, 30:27, 29:26, 23:25)