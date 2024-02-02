Бостон без Михайлюка уступил Лейкерс в регулярном чемпионате НБА

Филадельфия в результативном матче победила Юту

В ночь на 2 февраля состоялись четыре игры регулярного чемпионата НБА.

Бостон Селтикс уступил Лос-Анджелес Лейкерс — 105:114. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк в отчетной игре на площадке не появлялся.

НБА. Регулярный чемпионат

Бостон Селтикс — Лос-Анджелес Лейкерс — 105:114 (25:28, 21:32, 32:28, 27:26)

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерз — 109:105 (26:36, 25:22, 28:26, 30:21)

Мемфис Гриззлис — Кливленд Кавальерс — 101:108 (27:27, 31:24, 22:30, 21:27)

Юта Джаз — Филадельфия 76ерс — 124:127 (32:39, 29:32, 32:22, 31:34)

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