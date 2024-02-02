Букер закинув важливу трійку в кінці матчу та затролив колишнього партнера його фірмовим жестом

Важливу роль у перемозі «Санз» зіграв Девін Букер, який набрав 22 очки та віддав вісім асистів. Він також закинув так званий «даґґер» (кидок, що знімає питання щодо переможця) наприкінці матчу.

Своє влучання з-за лінії триочкового Девін відсвяткував фірмовим жестом лідера «Бруклін» та ексгравця «Фінікса» Мікела Бріджеса, який, між іншим, перетинався у «Санз» і з самим Букером.

Варто відзначити, що саме через Бріджеса Букер і влучив свій кидок.

Бріджес завершив матч із 21 очком, трьома підбираннями та двома асистами.

Скриншоти: НБА

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