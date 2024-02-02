Днепр разгромил Кривбасс, установив новый рекорд результативности Суперлиги FAVBET

Лидеры чемпионата выиграли с перевесом в 50 очков

Днепр разгромил Кривбасс в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2023/24 — 109:59.

Хозяева площадки захватили лидерство в первой четверти, после чего постоянно увеличивали преимущество. Днепряне забросили 75% двухочковых бросков и 50% трехочковых. Третий раз в сезоне Днепр набирает более 100 очков в матче. Команда Владимира Коваля обновила собственный рекорд результативности сезона, который ранее установила в матче с Прикарпатьем-Говерлой (104 очка).

Лучшим игроком встречи стал Александр Тарасенко, оформивший дабл-дабл (16 очков и 10 подборов). Евгений Сорочан и Игорь Дубоненко набрали по 19 очков.

Днепр одержал 20-ю победу в сезоне и продолжает лидировать в Суперлиге. Кривбасс остается на последнем месте.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Кривбасс — Днепр — 59:109 (10:27, 17:26, 21:36, 11:20)

Кривбасс: Рид (16 + 6 подборов), Мартынов (12), Бибиков (8), Мельник (2), Тищенко (2), Василенко (11), Бречко (4 + 5 подборов), Бречка (2), Кундык (2)

Днепр: Сорочан (19), Сыпало (9 + 10 подборов + 5 передач), Тимофеенко (4), Закурдаев (11), Горобченко (5 + 8 передач), Дубоненко (19), Тарасенко (16 + 10 подборов), Колдомасов (14 + 7 передач), Вильховецкий (9), Шкода (3)

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