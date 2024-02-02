Лэнь может перейти в Бостон к Михайлюку

Селтикс заинтересованы в усилении передней линии

Украинский центровой Сакраменто Кингз Алексей Лэнь может сменить клубную прописку.

Бостон Селтикс, за который выступает соотечественник Лэня, Святослав Михайлюк, намеревается усилить переднюю линию. Лэнь — в шорт-листе Селтикс.

Помимо Алексея, руководство Бостона рассматривает кандидатуры Андре Драммнода из Чикаго Буллз, партнера Лэня из стана Кингз — Джавейл Магки, а также Отто Портер и Джейден Макдэниэлс (оба — Торонто Рэпторз).

Лэнь в январе вышел на первое место среди украинцев по количеству проведенный матчей в НБА. В текущем сезоне украинский центровой провел за Кингз 17 матчей: его средние показатели за игру составляют 2,4 очка, 3,2 подбора и 1,1 ассист.

Кингз в турнирной таблице Западной конференции идет на пятом месте (27/19). Селтикс занимает первую позицию в Восточной конференции — 37/12.

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