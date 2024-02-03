Следить

Баскетбол

Кумінга вгатив потужний данк в матчі проти «Мемфіса». Камери впіймали геніальну реакцію Стефа Каррі

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Джонатан Кумінга, який набрав 29 очок, а ще зробив шість підбирань, чотири асисти та два перехоплення.

Один із точних кидків Кумінги вийшов особливо ефектним – Джонатан поставив потужний данк через Тосана Евбуомвана, який проводив свій дебютний матч в НБА.

Камери спіймали не лише цей момент, але й реакцію лідера «Голден Стейт» Стефа Каррі, який був дуже вражений таким хайлайтом від партнера.

Британець Евбуомван зіграв в своєму першому матчі в НБА 16 хвилин та набрав три очки.

Скриншоти: НБА

ua.tribuna.com

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Его хотел купить Ювентус, забивал 49 голов за сезон и мог возглавить сборную Украины

Автоспорт

Из чего состоит машина Aston Martin AMR24

Футбол

Овечкин еще не обошел Гретцки, но его уже преследует Мэттьюс. Обгонит ли американец легенд?

Баскетбол

Кумінга вгатив потужний данк в матчі проти «Мемфіса». Камери впіймали геніальну реакцію Стефа Каррі

Бокс

Жена Фьюри прокомментировала травму Тайсона, полученную в спарринге

Футбол

Примера. Валенсия — Альмерия 2:1. Победный гол на счету Яремчука

Футбол

Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Автоспорт

В Mercedes намерены обсудить вопрос об инженере Льюиса

Баскетбол

🤔 «Мемфіс» обміняв травмованого до кінця сезону Адамса на травмованого до кінця сезону Оладіпо. Навіщо?

Баскетбол

Вихованець футбольного «Ньюкасла» дебютував у НБА. До 14 років він взагалі не займався баскетболом

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Баскетбол