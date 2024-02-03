Кумінга вгатив потужний данк в матчі проти «Мемфіса». Камери впіймали геніальну реакцію Стефа Каррі

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Джонатан Кумінга, який набрав 29 очок, а ще зробив шість підбирань, чотири асисти та два перехоплення.

Один із точних кидків Кумінги вийшов особливо ефектним – Джонатан поставив потужний данк через Тосана Евбуомвана, який проводив свій дебютний матч в НБА.

Камери спіймали не лише цей момент, але й реакцію лідера «Голден Стейт» Стефа Каррі, який був дуже вражений таким хайлайтом від партнера.

Британець Евбуомван зіграв в своєму першому матчі в НБА 16 хвилин та набрав три очки.

Скриншоти: НБА

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