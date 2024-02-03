НБА. Сакраменто Лэня сильнее Индианы, дежурные победы Оклахомы и Денвера

Миннесота неожиданно уступила дома Орландо, Хьюстон разгромил Торонто

В ночь на 3 февраля состоялись десять матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто в результативном противостоянии одолел на выезде Индиану — 133:122. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь участия в поединке не принимал.

В других матчах отметим уверенные победы действующего чемпиона Денвера над Портлендом с трипл-даблом Николы Йокича, а также лидера Западной конференции Оклахомы над Шарлотт.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс — Майами Хит — 102:110 (33:31, 26:25, 15:31, 28:23)

Детройт Пистонс — Лос-Анджелес Клипперс — 125:136 (33:27, 26:38, 31:36, 35:35)

Атланта Хокс — Финикс Санз — 129:120 (33:30, 33:33, 34:32, 29:25)

Индиана Пэйсерс — Сакраменто Кингз — 122:133 (39:38, 25:33, 24:28, 34:34)

Мемфис Гриззлис — Голден Стэйт Уорриорз — 101:121 (23:24, 24:33, 26:28, 28:36)

Миннесота Тимбервулвз — Орландо Мэджик — 106:108 (38:26, 21:28, 29:26, 18:28)

Оклахома-Сити Тандер — Шарлотт Хорнетс — 126:106 (39:19, 34:23, 32:30, 21:34)

Сан-Антонио Сперс — Нью-Орлеан Пеликанс — 113:114 (33:24, 32:34, 23:30, 25:26)

Хьюстон Рокетс — Торонто Рэпторс — 135:106 (37:23, 29:24, 36:25, 33:34)

Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 120:108 (33:20, 26:35, 33:29, 28:24)

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