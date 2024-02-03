Перформанс тижня в Суперлізі: Закурдаєв знову запалив проти «Запоріжжя» – це його улюблений суперник у сезоні

З точки зору сюжетів та подій мінібабл Суперліги у Дніпрі вийшов значно кращим, ніж можна було очікувати. «Кривбас» спромігся на великий апсет, здобувши перемогу над суперником із першої трійки, «Запоріжжя» класно зарубилось із «Дніпром» – хоч і програло, але знову з невеликою різницею та у боротьбі, а підопічні Володимира Коваля провели найрезультативніший матч для будь-якої команди після початку повномасштабного вторгнення РФ, накидавши «Кривбасу» аж 109 очок.

Tribuna.com разом із титульним спонсором баскетбольної Суперліги компанією FAVBET обрала найкращий перформанс тижня – і цілком логічно, що трапився він у головному за статусом його поєдинку.

Гравці «Дніпра» не входять до числа лідерів Суперліги за результативністю – найкращий з них, форвард Станіслав Тимофеєнко, з 13,9 очками в середньому за гру закриває першу десятку. Команда у Коваля настільки глибока, що не має потреби витискати максимум із ключових виконавців у кожній наступній зустрічі. Проте коли матч дійсно важливий, а суперник – серйозний, лідери беруть гру на себе і вирішують усі важливі питання.

Атакувальний захисник Максим Закурдаєв у поточному сезоні – справжній фахівець по «Запоріжжю», третій станом на сьогодні команді чемпіонату. Усі три своїх найкращих матчі у регулярному чемпіонаті він провів саме проти команди Валерія Плеханова:

🟣 у жовтні в матчі першого кола реалізував у кошик «Запоріжжя» шість дальніх спроб (це його найкращий результат у сезоні), завершивши матч з 18 очками та сімома підбираннями;

🟣 у січні у грі другого кола встановив власний рекорд сезону за результативністю – 23 очки за 22 хвилини на майданчику із стовідсотковою влучністю з периметра (5/5) та шістьома асистами (більше Закурдаєв робив лише в одній зустрічі поточного чемпіонату – сім проти «Київ-Баскета»);

🟣 і, нарешті, у лютому у поєдинку третього кола вдруге в сезоні подолав позначку у 20 набраних очок (21), знову забив шість триочкових (з дев’яти спроб) та показав свою другу ефективність у чемпіонаті (26 балів), додавши до власних влучань п’ять підбирань, дві результативні передачі та три перехоплення.

Ба більше, результативність Максима у виграному (80:71) матчі – це не лише статистика. 14 очок він здобув у заключній чверті, звівши нанівець усі спроби «Запоріжжя» зробити камбек – і разом із Тимофеєнком закрив матч на останніх секундах, влучивши усі штрафні. У вирішальні хвилини поєдинку підопічні Плеханова неодноразово підбирались до «Дніпра» на відстань двох володінь, але так і не змогли зробити власне відставання у рахунку меншим за п’ять очок – бо Закурдаєв постійно відповідав на ривок суперника своїми влучаннями.

За весь сезон Суперліги вже було вісім випадків, коли гравці влучали принаймні шість триочкових за один матч (рекорд – вісім в Олександра Прозапаса зі «Старого Луцька») – і Закурдаєв є єдиним баскетболістом, кому це вдавалося більше одного разу. У рейтингу найефективніших снайперів чемпіонату з 42,7% влучань з периметра він зараз другий – краща реалізація (47,3%) лише в Олександра Шашкова з «Біпи».

Ну а «Дніпро» за підсумками домашнього мінібаблу довів власну серію перемог до 20 зустрічей, ставши п’ятою командою в історії Суперліги, якій це вдалося. На черзі у хлопців Коваля – бабл у Рівному, де цей стрік цілком може продовжитись ще на три зустрічі.

Фото: ФБУ

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